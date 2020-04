Bonus vacanza: allo studio un voucher da 500 euro

Il bonus vacanze sarà inserito all’interno del decreto che verrà varato la prossima settimana all’interno del pacchetto di misure per imprese e privati. E potrebbe essere elevato fino a 500 euro in base al reddito.

Dopo l’apertura agli aiuti alle imprese del settore con un pacchetti compreso tra i 10 e i 15 miliardi di euro, arriva anche la conferma del voucher per chi questa estate effettuerà una vacanza in Italia.



Anche in questo caso resta il punto di domanda su come il sostegno alla vacanza verrà erogato da parte del Governo e se quindi si tratterà di un credito di imposta o una forma differente. Elementi che verranno specificati la prossima settimana con il varo del nuovo decreto.