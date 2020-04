I dettagli ci saranno solamente la prossima settimana, quando l’atteso decreto aprile per le imprese e per i cittadini in genere si sarà ormai trasformato nel decreto maggio. Ma da quello che è trapelato nelle ultime ore, confermato da alcune parole del premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera di questa mattina, in arrivo ci sarebbero i primi aiuti economici nei confronti delle imprese del settore, richiesti a gran voce dagli attori del comparto.

I primi dettagli

Come detto, al momento non c’è ancora alcun dettaglio certo, ma le prime indicazioni sulle cifre che verranno stanziate per le attività turistiche, oggi completamente ferme e a corto di liquidità, potrebbero oscillare tra i 10 e i 15 miliardi di euro. Nel suo intervento Conte ha chiaramente indicato il settore come uno di quelli “particolarmente esposti” e quindi “ci sarà il sostegno alle attività che operano nel comparto”.



Le richieste del settore

Si tratta di un’apertura importante da parte del Governo, che arriva in risposta alla raffica di appelli arrivati all’Esecutivo da praticamente tutte le associazioni di categoria. Secondo una stima di Confturismo Confcommercio sui quasi 200 miliardi di volume d’affari complessivo che il turismo genera le previsioni meno pessimistiche indicano una perdita nell’ordine del 60 per cento da qui a fine anno, mentre sono bloccati i viaggi degli italiani all’estero, che avrebbero dovuto raggiungere quota 22,5 milioni durante l’estate.



Da parte sua il presidente di Astoi Nardo Filippetti aveva tuonato dicendo: “La nostra autonomia finanziaria non durerà in eterno, a fronte di continui esborsi e zero ricavi”, chiedendo quindi un intervento urgente del Governo.