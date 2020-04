Consulenza al travel per la riapertura: le azioni di Worldwide Advisory

Massimiliano Masaracchia (nella foto) arriva sul mercato con una proposta di risk management legato alla riapertura del settore turismo.

Tramite Worldwide Advisory, società domiciliata nel Regno Unito e acquisita personalmente nel 2014, proporrà servizi di consulenza a strutture ricettive, agenzie viaggi e in generale ambienti del settore travel, per eseguire tutti gli step necessari alla corretta ripartenza delle attività, ad esempio sanificazione e organizzazione degli spazi per il distanziamento sociale.



"Questo è un servizio indipendente dall'assicurazione" spiega a TTG Italia Masaracchia, partner di M&Partners Insurance Broker. "Ma senz'altro un'evoluzione del mercato potrebbe essere quella di concedere sconti sui premi delle polizze alle imprese aderenti al 100% ai criteri richiesti dalla normativa". A. L.