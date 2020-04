Potrebbe non esserci bisogno di ricompilare la richiesta sul sito dell’Inps per la richiesta del bonus di aprile. L’esecutivo, per il decreto che dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo, starebbe infatti lavorando sull’ipotesi di un rinnovo automatico. In altri termini, l’intera platea che ha ricevuto il bonus da 600 euro a marzo si vedrebbe accreditato in automatico anche l’importo di aprile.

Con una novità in più, come riporta ilsole24ore.com: la somma dovrebbe infatti salire a 800 euro, come già ipotizzato più volte nelle scorse settimane.



Le anticipazioni di maggio

Per maggio invece le cose potrebbero cambiare: il Governo starebbe infatti valutando un meccanismo selettivo. Il bonus per il prossimo mese, dunque, potrebbe essere limitato ai soggetti al di sotto di una certa soglia di reddito oppure a una limitata platea di codici Ateco, nel dettaglio quelli esclusi dalle riaperture.



Un particolare che si va a riflettere sugli stanziamenti: se per aprile le risorse sarebbero di 4 miliardi, per maggio la cifra si ridurrebbe a 3 miliardi.