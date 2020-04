Smartbox: pacchetti speciali online su Quando Sarà Passato

Anche Smartbox aderisce a Quando Sarà Passato, il portale che pubblica inviti, offerte e segnalazioni che aiutano le persone a tornare a progettare le proprie vacanze future. L’azienda ha messo online 13 pacchetti a condizioni speciali, ma tra le prime proposte del progetto - firmato da Altavia Italia e Disko con la partecipazione di Amilon e Geotag - ci sono anche auto a noleggio con il 30% di sconto da Europcar, l’azzeramento delle commissioni Bla Bla Car, ingressi combinati a prezzi ridotti ai Musei di Torino, ingressi Terme+Sauna ad Aquardens al 50%, canyoning e climbing a condizioni speciali con Risemountain.ù

Un work in progress

Nei prossimi giorni, inoltre, arriveranno molte altre offerte, ad esempio per il biking e gli alberghi della Val Camonica e le visite a Venaria Reale. Il sito, però, è in continuo aggiornamento con contenuti aggiuntivi.



“Farsi un regalo per aiutare l’Italia. È tutto in questa frase il senso della nostra iniziativa - sostiene Paolo Mamo, amministratore delegato e presidente di Altavia Italia -, che per noi è un atto di responsabilità sociale verso il nostro Paese, per gli operatori uno strumento prezioso per tornare a parlare con gli italiani e per le persone un aiuto a trovare soluzioni pratiche e sostenibili per avere l’estate migliore possibile”.



“Le nostre città e regioni - ha aggiunto Xavier Durand, country manager di Smartbox Italia - sono amate e visitate da tutto il mondo. Questo è l’asset dal quale ripartiremo per costruire il futuro. Ma quando sarà passato, gli italiani avranno anche meno risorse da spendere. Per questo ho voluto che Smartbox prendesse parte a questa iniziativa: perché siamo un attore del turismo nel Belpaese e perché scontando i nostri prodotti diamo agli italiani la possibilità di riscoprirne le bellezze”.