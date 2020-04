Svolgevano un ruolo importante prima e saranno ancor più fondamentali nella Fase 2, quella della ripartenza: così Ivano Zilio, presidente di Primarete Group, vede il futuro immediato delle adv. E invita i fornitori a tenerne conto quando sarà il momento di scegliere su quali canali investire.

Le adv, spiega, "rivestono un ruolo unico nella filiera perché grazie alla loro capacità di entrare in contatto diretto con i clienti creano un ponte determinante tra quest'ultimi e i fornitori".



Quindi, prosegue, "venendo meno la fiducia del consumatore nei confronti di canali online precedentemente utilizzati, l'opportunità per l'adv di svolgere un ruolo determinante è quasi inevitabile. Anzi, nella ripartenza consiglio di investire sul canale adv e network come miglior database già consolidato nel mercato del turismo". O. D.