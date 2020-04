Chiede "misure straordinarie" a sostegno delle aziende del turismo il Movimento autonomo agenzie di viaggi e t.o. della Liguria.

Il gruppo, nato dall'onda lunga della manifestazione nazionale davanti al Mise dello scorso 2 marzo, ha deciso di scrivere una lettera al premier Conte e ai vertici della Regione per accendere i riflettori su un settore "messo in ginocchio già dai primi giorni del lockdown" e ora alle prese con le incertezze della Fase 2.



"A noi che senza fermarci ci stiamo adoperando per far rientrare i nostri clienti a casa da tutte le parti del mondo non basterà rialzare la serranda per riattivare la nostra attività" denuncia il movimento elencando una serie di "contromisure": dai prestiti immediati "a tasso zero garantiti dallo Stato o dalla Regione, con durata da concordarsi" alla sospensione di mutui, prestiti e leasing per un anno.



E ancora, tra gli interventi richiesti, il contributo per i titolari di agenzia "pari a mille euro al mese per una durata di almeno 6 mesi" e la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti. A. D. A.