di Oriana Davini

Arriva la sospensione da parte di Iata per Cabo Verde Airlines, con effetto immediato.

In particolare, si legge in una nota a firma della stessa Iata, tutti gli adv aderenti al sistema Bsp "devono sospendere immediatamente le attività di vendita di biglietti per conto di Cabo Verde Airlines", inclusi i sistemi automatizzati di elaborazione dei rimborsi e altre operazioni per conto del vettore.



La distribuzione

Le fatture non saldate devono essere regolate direttamente con Cabo Verde Airlines. Inoltre "non sarà possibile detrarre o effettuare nessun rimborso dalle fatture non saldate, dalle vendite pendenti o da qualsiasi altra operazione futura di Cabo Verde Airlines".



Gli agenti di viaggi che dispongono pagamenti tramite addebito diretto dovranno rettificare l'importo a saldo seguendo le presenti istruzioni e potrebbero dover estinguere il suddetto importo con un pagamento manuale.