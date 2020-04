Volonline riparte dal corto e medio raggio: più prodotto e condizioni flessibili

Iniezione di nuovo prodotto e condizioni di prenotazione flessibili. Riparte così Volonclick, la business unit di Volonline specializzata nel dynamic packaging.

"In questo momento è presto per fare previsioni – sottolinea Luca Adami, cmo-cto di Volonline – ma noi ci basiamo su 3 punti fermi: l’emergenza Covid-19 non sta intaccando la voglia di viaggiare degli Italiani, i consumatori cercheranno maggiori garanzie e quindi si rivolgeranno al trade con più frequenza rispetto al passato e, almeno per i primi mesi dopo l’apertura, la domanda si concentrerà sul turismo di prossimità".



Nelle scorse settimane sono state inserite nuove strutture, in primo luogo in Italia, con 4 macro-aree: mare, città d’arte, laghi e montagna. Ma sono anche presenti proposte per Croazia, Costa Azzurra, Montenegro e Albania.