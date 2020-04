di Livia Fabietti

Se in Cina è già partito il revenge spending, cosa succederà in Italia una volta tornati alla normalità? Per capirlo Wiko, noto brand di telefonia, ha sondato il campo interrogando la sua Instagram community.

Dalla ricerca è emerso che, se durante il lockdown ad avere la priorità sono stati i beni di prima necessità (opzione scelta dall'85% del rispondenti), in vista della fine dello stop forzato aumenta la voglia di riprendere in mano la propria vita. Shopping compreso.



Voglia di viaggiare

Le risposte parlano chiaro: oltre all'interesse per il recupero della socialità (cinema, concerti e teatro) e all'acquisto di capi di abbigliamento, c'è spazio anche per i viaggi. Il 45% sta già fantasticando sulla prossima meta mentre il 55% si dimostra più prudente.



Dove andare? Il 68% non ha dubbi, vuole riscoprire l'Italia per le sue bellezze ma anche per sostenere l'economia interna.