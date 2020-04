È successo ieri, quasi in sordina. Ma in una parte di questo mondo ancora bloccato dalla pandemia si è respirata un’aria nuova, un piccolo passo verso una nuova normalità.

Da ieri, infatti, la Germania ha autorizzato la riapertura dei cosiddetti piccoli negozi di vicinato, e fra questi, anche delle agenzie di viaggi.



Immaginiamo l’emozione di tornare ad alzare la saracinesca e di ritrovarsi di nuovo dietro al bancone: un bancone, in realtà, mai abbandonato in questi lunghi giorni di emergenza, quando è toccato alle adv di tutto il mondo prendersi cura dei clienti, per farli ritornare, sicuri, a casa.



E da ieri si è riaperto: obbedendo rigorosamente alle norme di distanziamento sociale e alle regole di sicurezza, ma si è riaperto.



La Drv, l’associazione delle agenzie di viaggi tedesche, ha chiarito che non tutto il Paese sta procedendo alla stessa velocità nelle riaperture, e che i diversi lander possono continuare ad applicare restrizioni differenti.



Ma la Germania del turismo riparte. E questo fa tirare a tutti un bel sospiro di sollievo.