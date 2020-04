Bluvacanze: “Rimpatriati oltre 10mila clienti”

Si lavora incessantemente in casa Bluvacanze per riportare a casa i clienti rimasti bloccati all’estero. Negli ultimi 45 giorni “sono stati 10.080 i clienti che abbiamo rimpatriato durante l’emergenza Covid-19 – spiega Antimo Russo, direzione network Gruppo Bluvacanze -. Le nostre agenzie hanno svolto una mole di lavoro enorme rispondendo giorno e notte a tutte le richieste dei viaggiatori”.

Oltre 320 agenzie Vivere&Viaggiare con Bluvacanze hanno infatti assistito i viaggiatori in ogni parte del mondo. “Non hanno mai fatto mancare il supporto necessario ai nostri viaggiatori - prosegue Russo -. C’è stato un continuo scambio di informazioni con il personale di sede e con i tour operator partner. Grazie a questa collaborazione tutti i viaggiatori hanno fatto rientro in Italia: alcuni grazie ai voli già programmati dai t.o, mentre la maggior parte sono stati riprotetti direttamente da noi”. Numerose le chiamate al servizio ‘Assistenza Clienti H24’ del Gruppo, che ha garantito assistenza anche a quanti si erano affidati al ‘fai da te’.



Ora, conclusa la fase di rimpatrio, la sede, che sta operando in modalità smart working, sta garantendo assistenza alle agenzie nell’emissione dei voucher.