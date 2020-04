Formazione one-to-one, le proposte di 4Winds per le agenzie

Appuntamenti formativi one-to-one all’insegna della massima flessibilità sulle priorità per il futuro, i programmi da proporre ai clienti e i problemi operativi alla ripartenza. 4Winds investe in formazione e lo fa mettendo a disposizione degli agenti di viaggi un ventaglio di proposte su numerose aree di prodotto: Medioriente e Paesi Arabi, Giordania, Israele, Cipro, Emirati, Oman, Regioni artiche, Islanda, Groenlandia, Lapponia, Crociere Artiche e Antartiche.

Per aderire basta mandare una mail a commerciale@4winds.it indicando nome e cognome, nome dell’agenzia e area di interesse da approfondire, anticipando se si hanno richieste specifiche e quali sono gli orari in cui si preferisce essere contattati. Si può scegliere anche la piattaforma tra Skype, Whatsapp e Zoom e si verrà ricontattati per pianificare l’appuntamento.