Quanto costerà viaggiare

Quanto costerà un biglietto aereo quanto, si spera tra non molto, si tornerà a viaggiare?



L’ultima puntata del podcast Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) cerca di trovare una risposta a questa domanda. Perché in gioco ci sono diversi fattori, dalla distanza sociale alla capacità di spesa della clientela.



Ciascuno di questi elementi influirà infatti in maniera determinante sulle tariffe che le compagnie aeree decideranno di applicare. Tenendo sempre presente che qualsiasi sistema di prezzi applicato dovrà sempre salvaguardare la profittabilità del settore.