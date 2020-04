Anpit: le proposte per salvare il turismo

Moratoria fiscale, deducibilità delle spese per la vacanza, buoni acquisto per i ristoranti. Sono queste alcune delle richieste avanzate da Anpit, associazione nazionale per le imprese il turismo, al Governo per rimettere in pista il settore travel.

Nel dettaglio, l’associazione chiede la cancellazioni di tutti gli adempimenti fiscali del 2020 e del 2021, oltre un bonus villeggiatura con la deducibilità in 5 anni delle spese per le vacanze effettuate dal 1 giugno al 31 dicembre fino a 5mila euro. E ancora, buoni acquisto per i ristoranti spendibili fino al primo trimestre del 2021, congelamento dei pagamenti per le imprese fino al 31 dicembre e semplificazione delle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali.



“I numeri parlano chiaro - aggiunge Federico Iadicicco, presidente dell’associazione -. Siamo di fronte a un preoccupante grado di incertezza delle imprese del settore, che amplifica le paure rispetto al futuro. Ecco perché riteniamo che questo pacchetto di misure possa essere un incentivo per la ripresa del settore”.