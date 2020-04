Fiavet Campania-Basilicata: “Serve intervento strutturale”

Fiavet Campania-Basilicata ha aperto un confronto relativo alle norme del decreto Cura Italia e al piano di rilancio economico varato dalla Regione Campania.

Durante una videoconferenza tenutasi alla presenza del presidente di Fiavet nazionale Ivana Jelinic, Ettore Cucari, presidente di Fiavet Campania-Basilicata, ha spiegato: “Le misure varate dal governo, probabilmente insufficienti, rischiano di rivelarsi inutili se non concretizzate nel giro di due settimane. Abbiamo chiesto sgravi fiscali e interventi creditizi per le agenzie di viaggi che, contrariamente ad altre attività, non potranno ripristinare il proprio giro d’affari appena conclusa la crisi sanitaria. Saranno necessari investimenti massicci per riposizionare l’Italia, la Campania e la Basilicata sul mercato turistico: pretendiamo attenzione da parte dello Stato che sembra non considerare il lavoro prezioso svolto dalle agenzie che, oltre a pagare le tasse, contribuiscono in misura determinante alla valorizzazione del territorio”.



Ivana Jelinic si è detta molto soddisfatta del lavoro svolto dalla Fiavet Campania-Basilicata sia per quanto riguarda le proposte avanzate al governo nazionale e regionale sia per l’assistenza concreta e tempestiva garantita non solo alle agenzie associate, ma anche ad altre imprese non iscritte. Fiavet Campania-Basilicata ha fra l’altro attivato una piattaforma anche in Basilicata per mettere a punto proposte che sono state poi sottoposte al gruppo di lavoro istituito presso la giunta regionale lucana.



Jelinic ha garantito il massimo impegno per rafforzare l’ufficio legale e quello fiscale dell’associazione e ha annunciato di aver chiesto al ministro Dario Franceschini, d’intesa con altre associazioni e realtà della filiera, l’apertura di un fondo strutturale del turismo che sostenga le imprese chiamate a fronteggiare crisi improvvise.