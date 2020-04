Fiavet corre in soccorso delle agenzie che si trovano in difficoltà con i premi assicurativi e i ratei in scadenza. È infatti online un modulo studiato dall’ufficio legale dell’associazione da poter inviare alla propria assicurazione di responsabilità civile, per richiedere una riduzione del premio o del rateo dalla prossima scadenza.

La richiesta, precisa Fiavet in una nota, “è possibile perché siamo al fermo dei viaggi, a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 dal 23.2.2020 per il turismo scolastico, per la zona rossa, e poi, dal 9 marzo, in tutta l’Italia. Ci troviamo quindi in una circostanza ‘eccezionale’ che incide in forma rilevante sui volumi delle pratiche ed i fatturati delle agenzie. Quindi, automaticamente, si sono ridotti i rischi degli assicurati che di solito sono stimati in base ai volumi all’anno precedente su cui ci si basa per calcolare il premio”.



Tuttavia, aggiunge ancora Fiavet, “sempre secondo questa normativa anche l’Assicuratore ha facoltà di recesso dal contratto entro due mesi dalla comunicazione”.



Il modulo è scaricabile a questo link.