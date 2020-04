Turismo e ripartenza: le ipotesi di Ivano Zilio

“Ci saranno 3 ripartenze”. Il fondatore di Primarete Group e consigliere nazionale Fto, Ivano Zilio (nella foto), immagina tre possibili periodi di rilancio per l’industria dei viaggi italiana, che saranno fortemende determinati dalle misure messe in campo dal Governo a sostegno del turismo organizzato. La prima ipotesi “molto ottimistica - sottolinea in una nota -, a giugno; la seconda in autunno, dopo la paura e l’angoscia; infine la terza, quella del futuro, quando avverrà?”.

Pensando alla profezia più ottimistica, quella di una ripartenza a giugno, Zilio ipotizza una stagione “Italia su Italia”, con “vendite per un 10% - 20%, rapportandoci al 2019”.



Nel caso di una ripartenza in autunno, invece, dice il fondatore di Primarete, “il conto economico 2020 segnerà in meno un 60-70% delle vendite”.



Misure per la ripartenza

“Se vogliamo sopravvivere oggi per arrivare ad una ripartenza domani, abbiamo bisogno di concretizzare”. Perché tutto dipenderà, secondo Zilio, dalle misure messe in campo a sostegno del turismo. Misure che attualmente il presidente di Primarete Group ritiene insufficienti. “Quali azioni e fondi sono stati messi a disposizione del turismo? Come minimo non doveva essere creato fin dall’inizio un tavolo di crisi del settore con le associazioni di categoria? La domanda che mi pongo è: tutte le norme messe in campo a sostegno del turismo, agenzie e t.o. sono sufficienti? Tutto questo non basta. La cassa integrazione va bene, ma attenzione allo stralcio dei contributi fiscali e previdenziali che sono solo slittati più avanti poi bisognerà pagarli”.



“Nei giorni scorsi – continua Zilio - il Governo ha promesso finanziamenti per piccole e medie imprese ma non vedo un grande sostegno al turismo. Sono prestiti a medio/lungo termine, cioè “indebitamento” e lo Stato ha messo solamente una buona parola alle banche”.



Per parlare di ripresa, per il consigliere nazionale di Fto restano poi ancora due temi: “il comportamento della Iata e delle compagnie aeree; e come migliorare commercialmente il rapporto tra t.o. e distribuzione”.