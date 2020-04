Isaholidays, soggiorni gratuiti nei villaggi per chi lotta contro il Covid-19

Mille soggiorni gratuiti settimanali per medici, infermieri, personale della protezione civile e famiglie con bambini direttamente coinvolte nella pandemia Covid-19: è l'iniziativa promossa da Assitai-Confindustria Veneto, alla quale aderisce anche Isaholidays.

Il Gruppo mette a disposizione le due strutture cinque stelle Isamar Holiday Village a Isolaverde di Chioggia, in provincia di Venezia, e Barricata Holiday Village nel Parco del Delta del Po, già per la stagione 2020 se ci saranno le condizioni o per il 2021.



"Auspichiamo il ritorno alla normalità di un comparto turistico di eccellenza qual è quello di Bibione, Cavallino, Chioggia, Rosolina e Barricata", spiega Silvia Pagnan, sales & marketing manager Gruppo Isaholidays.



Aderiscono all'iniziativa il Camping Vittoria di Rosolina, il Gruppo Bibione Mare di Bibione, Sant'Angelo Village di Cavallino. O.D.