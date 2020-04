Dopo il coronavirus: come cambieranno le nostre abitudini

di Oriana Davini

Come cambieranno le nostre abitudini dopo il coronavirus?

Secondo Giuseppe Stigliano, a.d. di Wunderman Thompson Italy, "rivaluteremo i negozi di prossimità, cosa che sta già avvenendo. Mi aspetto anche una contrazione dei consumi fuori casa e un incremento di quelli casalinghi".

In ambito turistico, prosegue il manager, "ci sarà un'impennata di tutto ciò che è sostenibile e percepito come good for me, good for the planet: penso ad agriturismi, b&b, esperienze local. E attenzione al pricing perché non ci sarà una grande capacità di spesa".



Avremo aspettative più alte sugli standard igienici e ci sarà un'accelerazione di soluzioni "cashless e contactless. Infine molte più persone si sono abituate all'e-commerce e a assistenza via Skype, quindi ci sarà più richiesta di servizi da remoto: aspettiamoci un'Italia un po' diversa".