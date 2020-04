"Costa Academy, che ha già svolto un lavoro eccezionale formando fino a oggi oltre 5.000 agenti, ora diventa uno strumento ancora più utile attraverso il quale le agenzie possono guardare più serenamente al domani”. Queste le parole con cui Carlo Schiavon, Country Manager Italia di Costa Crociere (nella foto) annuncia il lancio del nuovo progetto #ripartiamoinsieme, un programma di formazione disponibile all’interno di Costa Academy, che prevede una serie di contenuti e strumenti utili per essere pronti alla nuova sfida del dopo emergenza.



Piani di azione per il rilancio

“#ripartiamoinsieme - spiega Schiavon - è un programma che intende consentire una facile realizzazione di piani di azione efficaci per rilanciare il business, rinforzare i rapporti con i clienti abituali e conquistarne di nuovi, soprattutto sfruttando le tecniche di marketing applicate ai canali digitali, che mai come in questo periodo vengono utilizzati dalla stragrande maggioranza degli italiani".



Quattro temi di discussione

Attraverso la business community di Costa, gli agenti hanno accesso a video, articoli, webinar, infografiche, idee e suggerimenti che ruotano intorno a quattro temi fondamentali: Viaggiamo con la fantasia, Curiamo la relazione con il Cliente, Pianifichiamo azioni concrete, Riapriamo il catalogo.

Il progetto si articola in due fasi, la prima su come mantenere un buon contatto con i clienti e la seconda su come pianificare un piano di comunicazione commerciale per incentivare la domanda del dopo-emergenza.



Rientrano nella prima fase del piano i due webinar in programma per il 9 e il 14 aprile dal titolo ‘Idee e riflessioni concrete per rilanciare le attività post Covid-19’ e ‘Idee e suggerimenti per utilizzare al meglio i canali e gli strumenti digital e social al tempo del Covid-19’, che hanno già registrato il tutto esaurito e verranno riproposti a breve.



Una community per scambiarsi idee

“Grazie a Costa Academy, inoltre, le agenzie hanno la possibilità di ispirarsi vicendevolmente in modo positivo - osserva Schiavon - attraverso lo scambio di commenti, idee e suggerimenti: ancora una volta abbiamo ascoltato i nostri partner e li abbiamo messi al centro dell’attenzione perché questa è la migliore rotta da tenere per tornare a essere presto, tutti insieme, forti come prima, se non anche più di prima”.