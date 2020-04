Riformulare la programmazione concentrando l’attenzione del mercato upper level sull’Italia. È questa la scelta del gruppo Dreamsteam-Taverviaggi, guidato da Andrea Mereghetti (nella foto), che ha lanciato una campagna social con il claim ‘NowItaly’ per promuovere quello che sarà il focus della proposta delle agenzie nel dopo emergenza, l’Italia, appunto.

“Ai nostri clienti diciamo – spiega Mereghetti-: non possiamo per ora portarvi in giro per il mondo, allora vi offriamo la possibilità di visitare un Paese unico al mondo, il nostro”.



Forti della partnership con Virtuoso, la campagna 'NowItaly' proporrà ogni giorno uno dei 117 hotel che nella nostra penisola sono membri del prestigioso network del lusso, spiega Chiara Zampogna, ceo del Gruppo.



“Abbiamo deciso di non snaturare il nostro Dna, il nostro posizionamento nel segmento del lusso potendo puntare sulle amenities, che gli stessi hotel offrono grazie alla nostra partnership – continua Mereghetti- . Ogni hotel offre amenities diverse: dai classici early check in, late check out, upgrade su disponibilità, ai più particolari crediti per la spa, mezza pensione inclusa, massaggio e così via. Tutti benefits di cui il nostro cliente potrà godere solo prenotando con noi”.



Inoltre il Gruppo offrirà ai clienti una cancellation policy molto vantaggiosa grazie ad una polizza assicurativa stipulata ad hoc.