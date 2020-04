Sono misure insufficienti, ma iniziamo a utilizzarle. È l'invito rivolto agli agenti da Stefano Dall'Ara, vicepresidente di Fto Italia, parlando degli strumenti contenuti nel decreto Cura Italia. "Grazie all'accordo con Abi, oggi le banche sono disponibili. Niente timori a rinegoziare mutui, prestiti, mentre i fidi in essere non possono essere revocati".

Poi ci sono il credito d'imposta sul canone d'affitto dei locali e gli ammortizzatori sociali. "La cassa integrazione a favore del personale è per tutti, dalle imprese con un solo dipendente in su. Attivatela". Lo stesso vale per il bonus 600 euro degli autonomi, che ad aprile il Governo vorrebbe portare a 800. "Non guardate alle fake news, i soldi ci sono e arriveranno". Sul sito Ftoitalia.it c'è un vademecum sugli strumenti, disponibile per tutti, non solo per gli associati. A. L.