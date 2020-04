di Francesco Zucco

Bonus affitti anche per gli alberghi, sospensione più ampia degli adempimenti fiscali. Ma anche una moratoria sulle locazioni di bar e ristoranti. Sono queste alcune delle ipotesi su cui sta lavorando il Governo per il decreto aprile, ovvero il pacchetto di misure per il mese in corso che farà seguito al ‘Cura Italia’ di marzo.

Il nuovo provvedimento, stando ai primi dettagli emersi dopo la riunione di maggioranza al Ministero dell’Economia di martedì scorso, potrebbe anche intervenire sull’importo del bonus alle partite Iva, come riporta ilsole24ore.com, potrebbe salire da 600 a 800 euro. L’ipotesi già annunciata qualche giorno fa, dunque, potrebbe essere rimasta in agenda.



Tra le novità sul fronte fiscale ci sarebbe anche la sospensione degli avvisi bonari. Un provvedimento che sanerebbe un paradosso del primo Cura Italia, che sospendeva le cartelle ma non gli avvisi bonari.



Inoltre is sta anche valutando una moratoria sulle sanzioni per i versamenti in ritardo.



E ancora, il credito di imposta del 60% per gli affitti dei locali commerciali potrebbe essere esteso anche a immobili ad uso non abitativo, primi fra tutti gli alberghi.