TripAdvisor, le misure per aiutare le aziende del turismo a superare l’emergenza covid-19

Supportare le aziende nella gestione della crisi covid-19 e aiutarle a ripartire. Questo il focus di TripAvisor in questa fase dell’emergenza, che ha messo in ginocchio l’industria del turismo e dei servizi tutta. La piattaforma, che conta oltre 8 milioni di partner tra ristoranti, alloggi, esperienze, voli e crociere, ha scelto così di adottare delle misure per supportare i business dell’industria dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità durante la pandemia, sia ora sia dopo la crisi, annunciate direttamente dal ceo e cofounder Steve Kaufer attraverso un video, disponibile su Youtube a questo link.

Diversi i fronti di azione. L’azienda, ha spiegato il ceo, sta incoraggiando attivamente i governi di tutto il mondo a sostenere le politiche pubbliche che mirano a proteggere i settori del turismo, dell'ospitalità e dei viaggi, incluse le aziende e i lavoratori colpiti dalla crisi.



L'offerta

Per quanto riguarda la piattaforma, TripAvisor sta riconsiderando l’offerta di prodotti in abbonamento e multimediali per trovare soluzioni volte ad attenuare le difficoltà finanziarie delle attività più colpite in questo momento.



Infine, nei luoghi dove attualmente vigono misure restrittive di quarantena, la piattaforma sta lavorando su nuovi modi con cui i consumatori possono utilizzare internet per supportare le loro attività locali preferite, che comprendono asporto o consegna a domicilio dai ristoranti aperti o l'acquisto di buoni regalo.