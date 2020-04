Rinviato il decreto per gli aiuti alle imprese

Il nodo, ancora una volta, è quello del debito. Perché se c’è qualcosa di sicuro è il fatto che lo Stato dovrà farsi carico dei costi della ripresa, con ovvie conseguenze sul deficit. Ed è proprio questo che sta allungando i tempi per il decreto che dovrà sbloccare i fondi per le aziende italiane. Il documento era stato annunciato per oggi, ma è già stato annunciato che slitterà almeno a lunedì.

Come riporta lastampa.it sul piatto ci sono 50 miliardi da spendere entro Pasqua, di cui 20 destinati alle imprese e ai lavoratori autonomi.



Le garanzie

L’obiettivo del provvedimento sarebbe quello di immettere liquidità nelle imprese, che non stanno incassando a causa dello stop. L’idea è di prestiti bancari garantiti dallo Stato in una misura compresa tra il 70 e il 90 per cento. Ma a fornire le garanzie sarà lo Stato stesso solo per le imprese più grandi. Per gli altri ci sarà invece la Cassa Depositi e Prestiti.



Ovviamente il problema principale è trovare l’equilibrio tra il sostegno al Pil e la tenuta dei conti dello Stato. Ed è proprio su questo che si sta giocando la partita.