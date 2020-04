di Amina D'Addario

Albatravel sceglie la strada della formazione per restare al fianco delle agenzie in questa fase complicata. "Siamo operativi e pronti a supportare i nostri partner. Ed è per questo che, dopo la gestione dei rientri e della cancellazioni che ci ha impegnato tutta la prima parte di marzo, abbiamo deciso di lanciare un serrato calendario di webinar in collaborazione con gli enti del Turismo" sottolinea il direttore vendite Luca Riminucci.

Gli appuntamenti

"Cominceremo la settimana prossima - spiega - con Malta, Bahamas, Malesia e Dubai per proseguire lungo tutto aprile con molte altre destinazioni che pensiamo potranno essere richieste una volta tornati alla normalità". Tutte le sessioni, aggiunge il manager, "saranno registrate e quindi anche coloro che non avranno la possibilità di seguirle in diretta, potranno farlo in un secondo momento".



La ripartenza

Per quanto riguarda la ripartenza, Riminucci non ha dubbi che il primo prodotto a riprendere quota sarà il Mare Italia: "Per la stagione estiva ci aspettiamo di tornare a vendere l'Italia, non solo perché avremo bisogno di ricostruire il nostro tessuto economico, ma anche perché potrebbero ancora permanere delle limitazioni agli spostamenti".