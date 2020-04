di Adriano Lovera

È guerra sempre più accesa tra agenzie e vettori aerei sulla questione rimborsi. Lo dice Franco Gattinoni, vicepresidente di Fto: gli agenti di viaggi non ne possono più delle promesse non mantenute delle compagnie.

"In tanti aspettano ancora denaro che non arriva. Ci sono compagnie aeree che propongono in cambio un voucher, alcune tirano in ballo l'eccezionalità degli eventi, altre sono sostanzialmente in default - ha spiegato Gattinoni nel corso di un webinar realizzato da Fto -. Però non siamo più disposti ad attendere. E abbiamo già comunicato, tramite l'associazione europea Ectaa, che i vettori inadempienti non riceveranno il prossimo pagamento delle Bsp dovute".



Inoltre Fto sta segnalando ogni comportamento scorretto all'Enac, ipotizzando anche la revoca dell'autorizzazione al volo per alcuni.



Va meglio, invece, l'utilizzo dei voucher a compensazione dei clienti per i viaggi annullati. "Se il sistema delle agenzie non fosse solido, grazie al fondo di garanzia che le protegge, oggi sarebbero direttamente i tour operator a gestire il buono. Quindi è stato un ottimo risultato – sostiene Gattinoni -. Però lavoriamo affinché i fornitori non siano rigidi sulle riprogrammazioni e permettano flessibilità, ad esempio sul cambio destinazione o sul nominativo".