di Oriana Davini

"In questo momento deve emergere una sola voce verso le istituzioni, quella delle associazioni di categoria, che hanno il dovere di rappresentare con unità di intenti un settore in totale crisi": Adriano Apicella (nella foto), a.d. di Welcome Travel Group, ha scelto di tenere un profilo basso. "Per rispetto al loro ruolo, la nostra scelta in questo momento è quella di attenerci a un doveroso silenzio".

Il network di cui è alla guida sta lavorando a testa bassa "per far sentire concretamente alle adv la nostra vicinanza, fornendo soluzioni concrete che permettano di gestire la relazione con i clienti, usare le agevolazioni fiscali e gli ammortizzatori sociali".



Non scende nei particolari, fedele all'annuncio di cui sopra. Ma la ripresa, dice, avrà bisogno di "una grande elasticità delle politiche di modifica e cancellazione, anche se ho il timore che ci sarà un grande fenomeno di prenotazioni sottodata".