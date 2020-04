Ergo Assicurazione Viaggi sceglie Ferdeghini Comunicazione

Parte dal 1 aprile il nuovo servizio stampa che Ferdeghini Comunicazione mette a disposizione di Ergo Assicurazione Viaggi.

La compagnia assicurativa specializzata nella costruzione e distribuzione di prodotti assicurativi personalizzati per i viaggiatori ha infatti scelto la società di comunicazione come ufficio stampa.



La società italiana, con sede a Milano, appartiene al più ampio gruppo Ergo Reiseversicherung AG, una delle principali compagnie di assicurazione in Europa con sedi in 30 paesi, parte a sua volta del Gruppo Munich Re, leader mondiale nel campo della riassicurazione.