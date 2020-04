di Amina D'Addario

Una piattaforma tutta italiana che "non tratta le agenzie come un nemico", ma che, anzi, "per la prima volta condivide una parte delle commissioni con loro, con gli ospedali e con i comuni danneggiati dal coronavirus´. A spiegare il meccanismo dietro Bookingforitaly.it è il suo fondatore Francesco Fabiani (nella foto).

"Avevo comprato la tecnologia per realizzare un altro sito - racconta a TTG Italia -, ma è riflettendo sul dopo-coronavirus che ho pensato di convertirlo in qualcosa che potesse aiutare l'Italia e i tanti amici agenti di viaggio in difficoltà".



Come funziona

"Le agenzie che si registrano - spiega - hanno accesso a un back office con tanto di riepilogo pratiche, ma soprattutto possono attingere a un fondo che si alimenta con le prenotazioni".



Il 50 per cento delle commissioni viene infatti "suddiviso tra agenzie iscritte, ospedali e comuni interessati a reinvestire nello sviluppo turistico".



Una soluzione Made in Italy che punta anche ad arginare lo strapotere delle Ota. "Le collaborazione di tutti - sostiene Fabiani - fermerebbe quel grande afflusso di denaro che fino a ora è stato sottratto dalle multinazionali che non pagano le tasse in Italia".