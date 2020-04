di Oriana Davini

L'aspetto più importante? "Sarà la ripresa dei rapporti interpersonali e fisici con i clienti storici". Parola di Andrea Gilardi, d.g. di Uvet Travel System.

Dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19, il network si è mosso subito attivando una casella email dedicata, creando un Fb per gli affiliati con aggiornamenti in tempo reale e dando vita a una serie di webinar sugli aspetti topici per gestire la crisi.



Tre mosse per il dopo

Ma dopo l'emergenza, spiega il manager, tre sono le mosse che le agenzie dovranno fare. "Servirà tornare a relazionarsi in modo costruttivo e propositivo, sottolineando il ruolo fondamentale dell'adv nella tutela dei viaggiatori".



I dettaglianti dovranno poi ricostruire il mercato partendo dalla conversione dei voucher. Infine, servirà "stimolare una domanda che sarà latente e necessiterà di garanzie anche emotive: sarà fondamentale studiare bene l'offerta assicurativa da proporre al cliente".