Fiavet Campania-Basilicata lancia aggiornamenti per le agenzie

Un servizio dedicato alle agenzie di viaggi, anche non iscritte, per essere vicini al mercato in questo momento di difficoltà. È la proposta di Fiavet Campania-Basilicata, che ha deciso di lanciare un sistema di informazione quotidiana trasferendo alle adv del territorio le comunicazioni costantemente trasmesse dalla segreteria della Fiavet nazionale.

Inoltre, l’associazione è impegnata nella definizione di una serie di proposte che, in un secondo momento, sarà la federazione nazionale a portare all’attenzione del Governo e del Parlamento nazionali.



I vertici regionali dell’associazione, inoltre, hanno avviato un serrato e proficuo confronto con i vertici della Regione Campania e della Regione Basilicata sulle materie e sui provvedimenti attinenti al turismo, ma che non siano di stretta competenza nazionale. A questo scopo il direttivo dell’associazione si riunisce con cadenza quotidiana per raccogliere i suggerimenti pervenuti dagli iscritti e inserirli in un organico e razionale quadro di proposte da rivolgere a Regioni, Governo e Parlamento.



L’associazione resta aperta e pronta a recepire le proposte degli operatori sulle strategie da adottare in vista del superamento della crisi e del rilancio dell’intero comparto turistico.