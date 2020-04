Riapre il 25 giugno Como Castello del Nero, la tenuta di lusso nel Chianti

Riaprirà i battenti il prossimo 25 giugno Como Castello del Nero, la tenuta storica di oltre 300 ettari sulle colline del Chianti aperta lo scorso anno da Como Hotels and Resorts.

Prima struttura italiana della catena alberghiera di lusso, con 50 camere e tre ristoranti, tra cui lo stellato Michelin La Torre, Como Castello del Nero è al lavoro per migliorare ulteriormente Shambhala Retreat, iconica spa olistica di ispirazione asiatica presente in ogni hotel Como. I lavori sono curati dall'architetto Paola Navone, che si è occupata anche del restyling del resto della proprietà.



"L'Italia è sempre stato un mercato importante per noi - spiega Chris Orlikowski, group director, pr and communications di Como Hotels and Resorts -. Continueremo i nostri investimenti in Italia e siamo contenti che Como Castello del Nero riapra dopo la pausa invernale: sono certo che gli italiani torneranno a viaggiare una volt che l'emergenza sarà terminata e il virus sarà cotto controllo". O.D.