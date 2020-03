di Remo Vangelista

Comunicazione e marketing. Due parole che per alcuni sono fuorigioco in questa fase. Ma le aziende hanno bisogno di programmare la ripartenza, di disegnare un futuro meno grigio. Per questo comunicare e inviare messaggi di equilibrio spargono qualche goccia di fiducia. Si ripartirà in modo diverso con tempi diversi. Lo sanno bene anche in casa Gattinoni, una delle società più attive del 2019.

Per Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione (nella foto), è il momento di fare vedere che l’azienda esiste e resiste.



Per questo organizzate iniziative per non “perdere il filo” con le agenzie di viaggi?

Fare attività commerciale in questa fase non serve a nulla. Per questo abbiamo messo a punto un programma utile per dimostrare la vicinanza.



Ma quanto può servire in questa fase?

Oggi le persone hanno più tempo per informarsi e se pensiamo al lato consumer credo sia importante esserci. Però senza guardare al business. Oggi è così.



La risposta delle agenzie?

Come prima cosa tengo a dire che non abbiamo inventato l’acqua calda, ma l’operazione è stata molto apprezzata. Le adv ringraziano perché si sentono meno sole. Oggi c’è molto bisogno di una comunicazione intelligente, di vicinanza.



State facendo lo stesso lavoro con i fornitori?

Guardi, passo il mio tempo al telefono per capire la situazione e lavoriamo per la ripartenza. Aiuta anche a scacciare i brutti pensieri.



Avete rivisto il budget. Quante varianti avete preparato?

Per ora due. La prima molto ottimista, che ci vede attivi da metà maggio. La seconda porta a qualche mese dopo con una ripartenza basata Italia su Italia. Ma la variabile prezzi farà la differenza. E oggi non scommetterei su nulla.



E ci sarà bisogno di una buona comunicazione…

Sì, avremo bisogno di positività, ma senza esagerare. Tanti messaggi diversi e meno commerciali del passato. Sarà diverso, complesso, ma conterà molto la trasparenza e la flessibilità.



Intanto squilla il telefono, perché sul fronte eventi e incentive le aziende annusano, si muovono a passo lento. Preventivi e progetti per l’autunno per il gruppo Gattinoni. Bisogna riprendere il discorso.