eDreams Odigeo sposta la sede legale in Spagna

eDreams Odigeo trasferirà la sede legale dal Lussemburgo alla Spagna. L’operazione, scrive l’azienda in una nota, avrà come obiettivo il raggiungimento dell’efficienza organizzativa e dei costi. Le assemblee per eseguire lo spostamento saranno convocate a giugno e si terranno a settembre.

Il relazione al trasferimento della sede, eDream Odigeo ha inoltre annunciato la nuova composizione del suo Consiglio di amministrazione. Oggi, giorno in cui scade il mandato di Robert A. Gray come vice presidente e amministratore indipendente, Carmen Allo Pérez è stata nominata consigliere indipendente e presidente dell'Audit Committee (nomine che saranno soggette all'approvazione degli azionisti alla prossima assemblea generale annuale).



“È stato un grande piacere lavorare con eDreams Odigeo durante la straordinaria trasformazione che abbiamo realizzato negli ultimi sei anni. Con lo spostamento della sede legale in Spagna, è arrivato il momento per me di concentrarmi sui miei interessi negli Stati Uniti; inoltre, sono fiducioso che il Consiglio, Dana e il suo team siano ben preparati per guidare l'azienda non solo in questo momento impegnativo per il nostro settore ma anche oltre”, ha commentato Gray.



“Sono impaziente di cominciare a lavorare con eDreams Odigeo, perché non vedo l’ora di contribuire alla crescita e alla sostenibilità a lungo termine dell’azieda”, ha concluso Allo Pérez.