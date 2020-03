Bluvacanze pensa alle agenzie con #rESTATEinFORMATI

Sono oltre 60 gli eventi di formazione dedicati alle agenzie Blunet messi a punto dal team di Bluvacanze. #rESTATEinFORMATI è infatti il programma di webinar online della BluAcademy dedicato a tutte le agenzie Blunet.

Fra le tematiche affrontate, normativa attuale e voucher, amministrazione, marketing, social media, consulenza legale, normative di lavoro e fiscale, tecnologia ma soprattutto prodotto con l’intervento di partner esterni.



“#rESTATEinFORMATI è il nostro modo concreto per stare vicino alle agenzie in questo momento di difficoltà – commenta spiega Marion Bozzoli-Hangl, responsabile marketing & comunicazione del Gruppo Bluvacanze -. Ci saranno momenti di formazione ogni giorno in modo tale che alla ripresa delle attività gli agenti del polo Blunet saranno pronti per assistere i clienti che torneranno a viaggiare. Il palinsesto è molto fitto e tiene conto dei temi maggiormente richieste dalle agenzie con lezioni di approfondimenti con gli esperti di materia”.



Il progetto di formazione sta registrando aule piene con le agenzie iscritte di tutta Italia e con una partecipazione molto proattiva: c’è la possibilità di intervenire per fare domande, per confrontarsi sulle tematiche oggetto del webinar e per affrontare insieme le sfide future. Al progetto hanno aderito tanti tour operator partner ed enti del turismo per illustrare programmazioni e novità del 2020.