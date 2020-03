TrustForce in campo con un progetto a sostegno delle agenzie

TrustForce ha introdotto un progetto di formazione gratuito per le agenzie realizzato in collaborazione con Sida Group. Al centro, le tematiche di crescita personale e sviluppo professionale in tempo di crisi, secondo un percorso suddiviso in quattro appuntamenti, il primo dei quali è in programma il 2 aprile.



I primi tre appuntamenti in calendario tratteranno la gestione dei collaboratori, l’utilizzo dei social e la comunicazione interpersonale, facendo esplicito riferimento al periodo che stiamo attraversando. Il quarto e ultimo appuntamento invece cercherà di fare chiarezza sugli strumenti di sostegno alle imprese che il governo ha messo in campo.



“Grazie a Sida Group abbiamo definito un calendario di eventi molto professionalizzanti – afferma il founder & ceo di TrustForce, Gian Paolo Vairo – che sono certo aiuteranno gli agenti di viaggi ad affrontare più consapevolmente questo momento così drammatico per il nostro settore. Guardare avanti è un dovere e bisogna farlo con il miglior spirito possibile, consapevoli della propria forza professionale”.



A fianco di questo percorso, TrustForce ha messo in atto altre iniziative di formazione strettamente legate ai brand e ai servizi distribuiti. Inoltre, TrustForce ha messo a disposizione dei propri 20 sales consultant strumenti di contatto e formazione affinché possano mantenere una relazione costante con gli agenti anche in questo periodo. Ogni sales consultant, utilizzando Google Meet, può infatti organizzare autonomamente incontri online con gli agenti di viaggi per trattare dei brand che segue o più semplicemente per uno scambio di opinioni e di idee.