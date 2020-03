Mentre il Paese continua ad affrontare l’emergenza sanitaria, nell'industria dei viaggi c’è chi guarda al domani, muovendo i primi passi per far ripartire il turismo. Come Rotourland, agenzia del torinese, che come molte altre in Italia, ha visto volar via le partenze di febbraio per il coronavirus. “Dopo un primo periodo tra incredulità e sconforto, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dato il via ad una serie di riunioni con l’obiettivo di trovare una via di uscita e affrontare il periodo non in modo passivo ma reinventandosi – spiega Stefano Bagini, direttore del gruppo Boggetto, di cui fa parte Rotourland -. Le idee sul tavolo sono state tante ma quella che ci ha convinto di più l’ha proposta Francesca, nostra giovane stagista: non dovevamo stravolgere la nostra professionalità turistica ma metterla al servizio di chi sta affrontando l’emergenza da dentro”.

L'idea

In pochi giorni è nato così il progetto ‘Viaggio per l’Italia’, un “invito agli italiani a scoprire le bellezze della Nazione, dando un aiuto concreto adesso per il futuro”.



Per contrastare la crisi, l’adv consentirà di pre-acquistare pacchetti per esperienze in Italia, tra settembre e dicembre, con cancellazione gratuita fino ad agosto. Una parte del ricavato andrà direttamente in beneficenza.



L’iniziativa è attiva dal 23 marzo al 31 maggio 2020 sul sito dell’agenzia. “Ci si potrà prenotare versando la quota di 150 euro, di questa somma 50 euro andranno subito in beneficenza”.