Il 25% degli inglesi ha già acquistato un volo o una vacanza per quando la crisi legata al Coronavirus sarà finita. Il mercato del turismo nel Regno Unito rallenta ma non si ferma, come dimostrano i dati che arrivano da Oltremanica.

Secondo un sondaggio ripreso da travelmole.com, ben il 75% degli intervistati ha intenzione di andare in vacanza entro la fine del 2020. E più di 1 inglese su 5, tra coloro che hanno viaggiato negli ultimi 3 mesi, ha affermato di essere intenzionato a salire sul primo aereo cui sarà consentito di decollare.



Perché prenotare una vacanza

La motivazione è anche psicologica, come sottolinea il portale di informazione trade: la prenotazione di una vacanza non porta con sé solo la vacanza stessa, ma anche la progettualità. E in un periodo di incertezza, le persone avvertono maggiormente il bisogno di fare piani per il futuro. In questa direzione vanno le iniziative delle compagnie aeree che stanno annunciato i piani per l’inverno.



In Italia, ma non solo, molti operatori hanno anche attivato una serie di incentivi commerciali come la cancellazione gratuita, proprio per incoraggiare la scelta e la prenotazione di un viaggio da parte del cliente finale.