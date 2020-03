A poco più di un mese dall’esplosione, almeno in Italia, dell’emergenza Covid 19, arriva la notizia che anche i Gds e le Ota stanno richiedendo alla Commissione europea di essere inclusi fra i soggetti che hanno diritto ai sostegni finanziari previsti per il turismo.

Come si legge su Phocuswire, EU Travel Tech, che comprende nomi come Amadeus, Travelport, Booking.com, Expedia Group, Skyscanner, Tripadvisor ed eDreams Odigeo sostiene, infatti, che le aziende subiranno una recessione simile a quella dei loro partner.



Secondo Emmanuel Mounier, segretario generale di EU Travel Tech, le aziende che fanno parte dell’associazione “stanno fornendo informazioni e adattando il modo in cui intrattengono rapporti commerciali con i loro fornitori, grandi e piccoli, siano essi compagnie aeree, hotel, compagnie di noleggio a breve termine, ristoranti, compagnie di autobus e guide turistiche e li stanno supportando in questo momento di difficoltà”.



Appellandosi a un principio di parità, EU Travel Tech chiede “politiche che supportino l'intero ecosistema di viaggio, compresi agenti di viaggi online e offline, fornitori di soluzioni tecnologiche come sistemi di distribuzione globale, piattaforme di affitti brevi e di prenotazione alberghiera, metasearch e società di gestione”.