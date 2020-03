Gattinoni non si ferma. E in questo momento di difficoltà, che sta scuotendo il turismo come mai prima, il Gruppo sceglie di reagire, ‘ripensando’ la sua quotidianità operativa e lanciando una serie di iniziative rivolte ad agenzie, dipendenti e clienti finali, per “restare non solo connessi ma anche coesi, usare il tempo per formarsi, non perdere la passione, trasmetterla ai consumatori che non smettono di sognare, anche se dal divano di casa”.

Il Gruppo ha pianificato così una serie di attività formative e di comunicazione rivolte a vari pubblici, per “affrontare insieme questa fase socio-economica delicata e sfidante”. Attività che saranno supportate anche da campagne di comunicazione al cliente finale accompagnate dagli hashtag #iorestoacasa #andratuttobene #gattinoninonsiferma.



“In un certo senso – spiega Isabella Maggi, direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo - viviamo una situazione paradossale: noi che amiamo e viviamo di viaggi dobbiamo rimanere fermi, a casa. Ma il messaggio di positività e incoraggiamento che vogliamo lanciare ad agenzie e consumatori non nasce in noi oggi; la visione positiva, la passione, la curiosità, la voglia di guardare avanti fanno parte del Dna della nostra azienda. In questa fase ci concentriamo sulla comunicazione, per essere ancora più uniti, motivati ed entusiasti appena si potrà ripartire. Come una grande famiglia, dobbiamo essere vicini oggi per costruire insieme il domani”.



Attività sui social

Per le agenzie partner, attraverso la piattaforma social, il Gruppo mette a disposizione materiali da postare sui propri canali e spunti per mantenere viva l’attenzione della clientela. Si va dai consigli di libri e film ambientati in specifiche destinazioni, ai musei che si possono visitare virtualmente in attesa di farlo nuovamente live.



L’idea, spiega il Gruppo, “è mantenere ‘agganciati’ i clienti, fidelizzarli anche in questo modo inedito, instaurare un legame che li invoglierà a rivolgersi alle agenzie quando si potrà ricominciare a prenotare”.



Gli argomenti non saranno veicolati esclusivamente sulle reti social, ma anche tramite newsletter.



Cambia la formazione

Non si ferma poi la formazione. Gattinoni sta pensando pillole chiamate “15 minuti con l’esperto”. Una serie di appuntamenti con le tre linee di prodotto Gattinoni (Travel Experience, Selected e Dpack) che offrono l’opportunità di formarsi su mete non scontate, che nei prossimi mesi potranno essere richieste.



Il format consiste in pillole di 15/20 minuti, webinar tenuti da product manager e corrispondenti.



Business travel

Gattinoni Business Travel e Gattinoni Mice ed Eventi si stanno muovendo invece per parlare alle aziende con messaggi positivi.



Grande l'attenzione anche verso i dipendenti, attualmente in smart working. Il Grupo li invita a inviare foto che saranno poi inserite in un grande puzzle. L’idea verrà estesa la prossima settimana anche agli agenti di viaggi delle due reti Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork in tutta Italia. Il tutto sotto il segno degli hashtag #distantimauniti e #gattinonibigteam.