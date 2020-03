Si aprono la prossima settimana le procedure per accedere ai 5 bonus previsti dal decreto Cura Italia per i lavoratori del turismo. Lo ha annunciato Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, che ha anche informato come le domande per la cassa integrazione e per il congedo siano già attive.

Per i bonus verrà attivata sul sito dell’istituto una “procedura semplificata con un Pin semplificato” si legge su Corriere.it.



I soldi dovrebbero arrivare molto presto sui conti correnti, conferma il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “L’Inps metterà sul sito il modulo per la richiesta online – ha detto il titolare del dicastero -, che dovrebbe portare l’accredito tempestivo sul conto corrente”.



Il ministro dell’Economia ha anche detto che il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sta dialogando con le casse degli ordini professionali per assicurare anche alle categorie non coperte dall’Inps il sussidio previsto per questo mese.



Il governo, ha confermato Gualtieri, sta lavorando al ‘decreto aprile’ per dare seguito all’azione di sostegno all’economia, tenendo conto delle nuove chiusure delle attività produttive. Il ministro ha detto che si può già prevedere che quest’anno “il prodotto interno lordo andrà giù di qualche punto”. Si stima una forte contrazione della crescita nel primo semestre che potrebbe essere seguita da una ripresa nel secondo. Una recessione “grave, ma pienamente gestibile” secondo Gualtieri