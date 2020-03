Go World e la formazione stando a casa: i prossimi webinar

Go World non si ferma. Continuano i webinar dedicati alle agenzie di viaggi, organizzati dai product manager dei brand del Gruppo. Dopo i primi due eventi formativi targati Go to Fish e Go Biker, il prossimo appuntamento è per domani, giovedì 26 marzo, alle 11 con Sara Giavarini, product manager di Go Horse.

Venerdì 27 marzo, alle 11, sarà poi la volta di Agostino Pari, product manager di Go Afrique, per approfondire i Paesi del continente africano.



“Sono molto contento di vedere che la formazione non di ferma e che – commenta Ludovico Scortichini, presidente di Go World - sono moltissime le agenzie di viaggi che si iscrivono per scoprire con i nostri product manager le programmazioni dei nostri tour operator”.