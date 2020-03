Centinaio in campo a sostegno di adv e t.o.

L’ex ministro del trismo, Gian Marco Centinaio (nella foto), scende in campo al fianco di adv e t.o. dopo aver appreso la notizia dell’esposto all’antitrust del Codacons contro agenzie di viaggio e tour operator italiani.

“In questi giorni di emergenza coronavirus un settore sta pagando il conto più salato: il turismo. Tutto bloccato aziende sull’orlo del fallimento, poca chiarezza sul futuro del settore. Agenzie e tour operator si trovano in mezzo alla tempesta perfetta. Da un lato il Governo, che ha dimostrato inadeguatezza a rispondere alle esigenze delle aziende con pochi interventi e poco strutturati. Dall’altro alcune associazioni di consumatori che, senza scrupoli, vogliono affossare i pochi interventi messi in campo attaccando le agenzie e i tour operator. (...) Il turismo sta riportando indietro gli italiani in giro per il mondo, il turismo chiede solo di poter ripartire velocemente per poter valorizzare quanto di bello c’è nel nostro Paese. Il turismo rappresenta il 13% del PIL dell’Italia e il 14% dell’occupazione e non può essere né abbandonato né cannibalizzato. Ricordiamo che la maggior parte dei rientri in Italia immediati è stato fatto perché molti italiani scelgono ancora tour operator e agenzie di viaggi italiane per le proprie vacanze: competenza professionalità e assistenza immediata in caso di necessità. Cannibalizzarlo e massacrarlo non serve all’Italia”.