World Explorer, al via i webinar ‘Il mondo come non l’avete mai visto’

Si chiama ‘Il mondo come non l’avete mai visto’ l’iniziativa che porta la firma di World Explorer per la formazione degli agenti di viaggi.

Si tratta di una serie di webinar presentati dai brand specializzati African Explorer, Asian Explorer, Sudamerican Explorer, Australian Explorer e Sea Explorer che si affiancheranno a una s erie di incontri dedicati allo sviluppo delle tecniche commerciali e di vendita con focus sul web e sui social.



“Abbiamo deciso di sfruttare questo momento particolare del turismo - afferma Alessandro Simonetti (nella foto), general manager World Explorer - per fornire agli agenti di viaggio la possibilità di affinare la loro conoscenza dei paesi che trattiamo attraverso una serie di appuntamenti di webinar online presentati dai nostri esperti product manager”.