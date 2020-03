Mutui, congedi e prestiti: come inoltrare le richieste

Il decreto ‘Cura Italia’ ha annunciato una serie di misure per famiglie e imprese. Ma come accedere agli aiuti messi a disposizione? Mentre per alcuni di questi si attendono le precisazioni e i decreti attuativi, alcuni dettagli sono già disponibili.

Come riporta corriere.it, per quanto riguarda la sospensione delle rate dei mutui e delle linee di credito, la richiesta dovrà essere presentata direttamente alla banca o alla finanziaria che ha erogato il prestito. La sospensione sarà fino al 30 settembre.



La sospensione dei termini fiscali e dei versamenti Iva, invece, è automatica.



Per quanto riguarda i congedi parentali e il voucher baby sitter le domande vanno presentare all’Inps. Il congedo sarà retribuito al 50% nel caso in cui si abbiano figli fino a 12 anni e non sarà retribuito con figli tra i 12 e i 18 anni.



Per quanto riguarda invece i sostenni ai lavoratori (cig e bonus) si è in attesa delle circolari dell’Inps che chiariamo i termini nei prossimi giorni.