Gattinoni regala alle sue agenzie la polizza ‘Interruzione viaggio plus’

“In questo difficile e inimmaginabile momento storico di straordinaria emergenza siamo a fianco delle nostre agenzie e vogliamo sostenerle, in questi giorni di incertezza, anche con un servizio che potrà aiutarle nel loro lavoro ora e nei prossimi mesi”.

Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni (nella foto) annuncia con queste parole la decisione di regalare alle agenzie del network Gattinoni Mondo di Vacanze e MYNetwork la polizza Interruzione Viaggio Plus.



Le agenzie trovano le condizioni della nuova polizza nelle rispettive piattaforme (Passepartout per Gattinoni Mondo di Vacanze e MySquare per le MYNetwork) e possono consegnarle ai clienti con i documenti di viaggio perché già incluse. Interruzione Viaggio Plus è, dunque, a carico di Gattinoni Travel Network, che si assorbe tutti i costi.



"Uno strumento di tutela"

"Non solo cerchiamo di far ripartire il nostro settore con un’iniziativa positiva - spiega Gattinoni -, ma diamo anche uno strumento che possa tutelare agenzie e clienti e che rassicuri entrambi nell’acquisto di un pacchetto di viaggio".



Le coperture della polizza

La polizza copre tutti i viaggiatori, tutte le destinazioni (Italia compresa), per soggiorni e viaggi con rientro entro il 31 agosto 2020. Non può essere attivata su singoli servizi ed è automaticamente inclusa nei pacchetti organizzati da Gattinoni Travel Network: “Selected” (mare estero e mare Italia), “Travel Experience” (tour esclusivi e tutte le destinazioni programmate) o “DPack” (pacchetti web trasporto più soggiorno, multidestinazione). Inoltre è inclusa anche per i pacchetti di Alpitour, Francorosso, Press&Swan, Azemar, Costa Crociere, CaboVerdeTime acquistati tramite Selected.



“Sono giorni e saranno mesi difficili e impegnativi – conclude il presidente -, il Gruppo e il network lavoreranno con le agenzie per superare questo periodo e ripartire insieme”.