Una copertura assicurativa per gli imprevisti dovuti al Covid-19. Così IMA Italia Assistance corre in soccorso del turismo in questa fase di emergenza, che sta mettendo a dura prova gli attori della filiera. “Abbiamo deciso di aiutare i nostri partner del mercato turistico ad affrontare l’emergenza nell’immediato” spiega l’azienda.

La filiale italiana del Gruppo francese Intel Mutuelles Assistance, lancia quindi una soluzione in grado di proteggere dalle conseguenze economiche del Covid-19 quando il viaggio è già iniziato.



I dettagli

La polizza opera a partire dal primo atterraggio in aeroporto rimborsando le spese extra sostenute dal viaggiatore relative a: riprotezione di voli persi, inclusi collegamenti in coincidenza, pernottamenti imprevisti in itinere a causa del prolungamento forzato del soggiorno e penali relative al no-show per altri servizi a terra, come trasferimenti, escursioni o noleggio auto.



Nel caso specifico della quarantena, inoltre, sono previsti il rimborso delle spese sostenute durante la permanenza forzata e un indennizzo.



“Siamo sicuri – dichiara Sandro Mascolo, direttore commerciale e marketing di IMA Italia Assistance - di poter superare le difficoltà straordinarie che vive il mondo del turismo, anche in questa fase così delicata. E continueremo ad offrire ai nostri partner commerciali le soluzioni assicurative più adeguate ai viaggiatori che, ci auguriamo, possano a breve tornare a essere liberi di muoversi e viaggiare”.