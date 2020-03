Confturismo Confcommercio: “Detraibili le spese per vacanze in Italia”

Misure ampie e di impatto, ma insufficienti. Confturismo Confcommercio in una nota apprezza lo sforzo del Governo per il mondo del turismo, ma chiede maggiori risorse per lunghi periodi e soprattutto tempi rapidi.

“La situazione è fluida, dinamica quindi non ci può essere un provvedimento singolo ma deve essere seguita in ogni passaggio della sua evoluzione con misure da adottare nel momento più opportuno” si legge nella nota.



Tema centrale, la liquidità per le imprese che non viene sostenuta e la proposta di incentivare i consumi della domanda interna ad esempio introducendo una detrazione straordinaria sulle imposte agli italiani che faranno vacanze in Italia per il 2020 e il 2021.



E se parole di apprezzamento vengono spese per la sospensione dei versamenti delle imposte e per l’accesso più agile agli ammortizzatori sociali, “devono però essere pensati e finanziati per un lungo periodo tenendo conto degli effetti negativi della crisi”.



Infine, Confturismo chiede che le forme di indennizzo per il lavoratori autonomi e gli stagionali vengano estese alle imprese in ragione dei drastici cali di fatturato che stanno registrando mese dopo mese.